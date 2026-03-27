今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの表情のお話。その猫ちゃんは普段は可愛いお顔をしているのですが、ふとした瞬間、ちょっぴり強面な顔つきになることもあるようです。 投稿はThreadsにて、1万回以上表示。たくさんのThreadsユーザーたちから、注目されコメントも多く寄せられていました。 【写真：『同じ猫です』→普段は可愛い顔をしている猫が…想像以上の『表情の変化』】 同じ猫です。