WENDYが、3月25日（水）にデジタルシングル「Born to run」をリリースした。本作は、メンバーの地元である東京・世田谷を舞台に、“地元の仲間”との関係性を描いた一曲。何者かになろうともがいていた日々の感情を、ボーカルSkyeの等身大の言葉で歌い上げている。10代半ば、コロナ禍で居場所を見失っていたメンバーたちが、音楽という共通言語を通じて交差し、バンドとして歩み始めた原体験が楽曲の核にある。サウンド面では、モ