WENDYが、3月25日（水）にデジタルシングル「Born to run」をリリースした。

本作は、メンバーの地元である東京・世田谷を舞台に、“地元の仲間”との関係性を描いた一曲。何者かになろうともがいていた日々の感情を、ボーカルSkyeの等身大の言葉で歌い上げている。10代半ば、コロナ禍で居場所を見失っていたメンバーたちが、音楽という共通言語を通じて交差し、バンドとして歩み始めた原体験が楽曲の核にある。

サウンド面では、モダンな質感を積極的に取り入れ、次世代ロックアーティストとしての現在地を明確に提示。海外のロックシーンに本格的に挑むことを視野に入れたサウンドメイキングだ。

ギターソロでは、リードギターのPaulとギターボーカルのSkyeが交互に演奏し、その流れからドラムのSenaによるソロへと展開は、仲間やコミュニティ、音楽を始めた頃の衝動や楽しさといった要素を、楽曲コンセプトそのものに落とし込んでいる。

また、リリースにあわせ新ビジュアルも発表された。WENDYは2026年4月25日（土）、東京・Veats Shibuyaにてワンマンライブ＜Your faith My fire＞の開催を控えている。

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■Skyeコメント

この曲は、WENDYとして5年間やってきた中で、一番辛かった時期に書きました。

正直、どう乗り越えればいいのかもわからなかった。

それでも、応援してくれているみんな、地元の仲間、家族に支えられて、ここまで来ることができました。

俺らはバンドをやる前から、バカみたいなことをして、いろんな問題に巻き込まれて、何度も壁にぶつかってきました。

良いことも悪いことも、全部最初から決まってたんじゃないかって思うこともある。

でもきっと、それを乗り越えるために俺らは生まれてきた。

学校、会社、家族、友達、恋人。

誰にでも試練はあると思う。

でもその先には、必ず光がある。

そう信じて、走り抜けよう。

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◾️＜Your faith My fire＞

2026年4月25日（土）東京・Veats Shibuya

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

チケット：前売 \3,800（税込） / 当日 \4,300（税込）

https://eplus.jp/wendy/