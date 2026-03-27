アモーレパシフィックジャパンが展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE （ラネージュ）」は、翌朝ぷるふわベイビーリップ*²へ導く「リップスリーピングマスク」の春夏限定フレーバー「レモンソルベ」を、4月18日よりロフトにて先行発売、5月1日より順次全国発売します。■レモンソルベ フレーバーについて春夏の紫外線による乾燥ダメージが気になる唇を、眠っている間に集中ケアするリップスリーピングマ