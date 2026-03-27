2秒に1個売れている[LANEIGE]夜用リップマスクに春夏限定「レモンソルベ」が仲間入り！

アモーレパシフィックジャパンが展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE （ラネージュ）」は、翌朝ぷるふわベイビーリップ*²へ導く「リップスリーピングマスク」の春夏限定フレーバー「レモンソルベ」を、4月18日よりロフトにて先行発売、5月1日より順次全国発売します。

■レモンソルベ フレーバーについて

春夏の紫外線による乾燥ダメージが気になる唇を、眠っている間に集中ケアするリップスリーピングマスク。世界で2秒に1個*¹売れている「リップスリーピングマスク」から、春夏限定フレーバー「レモンソルベ」が新登場します。

「レモンソルベ」は、ふわっと爽やかなレモンシトラスの香り。みずみずしく軽やかなムードが、寝ている間のリップケアタイムをより心地よく、楽しみなひとときへと導きます。春夏のナイトルーティンをより心地よく彩るご褒美リップケアです。

■リップスリーピングマスクの開発背景

唇は油分の保護膜をつくる皮脂腺がなく、表皮が薄いため乾燥に弱く荒れやすい部位です。唇の水分量は昼間よりも夜間の睡眠中に大きく減少し、水分蒸発量は頬に比べて多くなることがわかっています。

さらに、4:00AM頃がもっとも唇の水分が低下した状態になるという研究結果もあり、睡眠中は唇が特に乾燥しやすく、集中ケアが必要な時間帯といえます。

そのほかにも、マスクの着用、リップメイク、食事による汚れや塩分など、日常の中にも唇への刺激は多く潜んでいます。

そこで、“睡眠と肌”の関係を長年研究してきたアモーレパシフィックのラネージュは、2015年に就寝中の唇ケアに特化した「リップスリーピングマスク」を発売しました。

■商品特徴

1．マイルドに角質へアプローチして翌朝、#ぷるふわベイビーリップ*²へ

保湿成分ベリーフルーツコンプレックス*³を配合。乾燥や古い角質が気になる唇を、眠っている間にうるおいを与えてケアし、翌朝つやのあるふっくらとした唇に仕上げます。

2．睡眠中の水分蒸発を防ぐココナッツオイルを配合

保湿や肌荒れ予防成分である「ココナッツオイル」（ヤシ油）を配合。もっとも水分蒸発しやすい睡眠中に集中ケアし、うるおいを与えながらキープします。

*¹ 2024年グローバル販売実績 *² 印象のこと *³ ザクロ果汁、ブドウ果汁、キイチゴ果汁

◇HOW TO USE

寝る前に唇にたっぷり塗り、そのまま休んでください。翌朝、軽くティッシュオフします。付属のスパチュラでたっぷり塗ることで、より唇の角質に馴染み、ぷるんとした唇に整います。

またメイク前に塗布し、直前にオフしてからお使いいただくとしっとりうるおい、リップアイテムの密着感が高まります。

◎こんな人におすすめ

・寝ているときに、唇が乾燥する

・唇のかさつきが気になる

・リップメイクの発色と密着力を高めたい

■商品概要

商品名：リップスリーピングマスク レモンソルベ

発売日：2026年4月18日よりロフト先行、5月1日以降全国バラエティショップおよびドラッグストア、公式オンラインにて順次発売

価格：2,365円

容量：20g

※取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります。

（エボル）