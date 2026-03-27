7人組グループ・なにわ男子が、フジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金前5：25）において、毎週金曜午前7時台に出演してきた企画がリニューアルされ、「なにわ男子のそれええやん！」がスタートすることが決定した。【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら2020年より「なにわ男子のなんでやねん！」「なにわ男子のどっち派!?」と、同番組の金曜企画コーナーを盛り上げてき