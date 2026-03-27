なにわ男子、『めざましテレビ』出演コーナーが一新 さまざまな場所で“ええやん！”を発見
7人組グループ・なにわ男子が、フジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）において、毎週金曜午前7時台に出演してきた企画がリニューアルされ、「なにわ男子のそれええやん！」がスタートすることが決定した。
【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら
2020年より「なにわ男子のなんでやねん！」「なにわ男子のどっち派!?」と、同番組の金曜企画コーナーを盛り上げてきたなにわ男子。2022年には「サチアレ」で番組テーマソングを担当し、「なにわ祭り」ではメンバー全員が番組全編に登場して話題に。また、今年2月には、なにわ男子のデビュー5周年イヤーで再びメンバー全員が『めざましテレビ』に登場するなど、番組との縁は深い。
そして満を持して、今春、なにわ男子のコーナーがリニューアル。開始から6年たち、新コーナーでは、若者に人気の飲食店やイベント、今勢いのある企業、ユニークな授業を行う学校など、大人になったメンバーが話題のスポットを訪れ、その魅力＝「ええやん！」を探す。注目は、各放送でメンバーが見つけた「ええやん！」がポイントとして積み上がり、一定数に達すると“何かいいこと”が起こるという仕掛けとなる。
同番組はこの春33年目に突入し、さらにパワーアップ。30日から、番組史上初めて９時まで枠を拡大する。7時台は金曜日の「なにわ男子のそれええやん！」のほか、ガチャピン・ムックの視聴者参加型コーナー「ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて」も登場。
46分拡大する8時台は『めざましテレビ』の持ち味であるエンタメ情報を最大のボリュームで送る新コーナー「エンタMAX」が誕生。さらに伊藤利尋アナウンサーのニュース解説コーナー「NEWSカイトウ」を、6時台に放送している内容よりパワーアップして届ける。
トレンド情報コーナー「イマドキ」には8人のニューフェイスが登場。リポーター“イマドキガール”として、AKB48の最新シングル「名残り桜」でセンターを務める 伊藤百花（22）。そして恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』（Abema TV）に出演し人気を集める「Popteen」専属モデル 向井怜衣（18）。さらに『芸能界特技王決定戦TEPPEN』の人気企画「ピアノ対決」の常連で、出演ドラマ30本以上の天才子役・野澤しおり(14)もイマドキガールに仲間入り。
ほかにも「ミスセブンティーン」と「制コレ24グランプリ」の2冠に輝いた稲光亜依（17）、「≒JOY」（読み：ニアリーイコールジョイ）から江角怜音（20）、「nicola」専属モデルの佐々木花奈（16）、いきものがかりなど多くのMVに出演する天野翔愛（19）、小学生の頃はサッカースクールに通いダンスが得意な森湖己波（18）らフレッシュなメンバーが顔をそろえる。
■出演者コメント
▼伊藤利尋（フジテレビアナウンサー）
“もうとっくに起きてます”という方も多い時間帯まで『めざまし』が拡大することになりました。忙しい朝には引き続き“情報のシャワー”を…そして少しゆっくりする時間帯には気になる話を深掘りして“情報の湯船”をお届けできればと思います。この“湯船”の例え…気に入っているのは私だけのようですが、いいお湯を沸かせるように精一杯取り組みたいと思います。よろしくお願いいたします。
▼井上清華（フジテレビアナウンサー）
毎朝何か視聴者の皆さんのお役に立てたらと、スタッフ・キャスター一同、一分一秒心を込めお届けしています。8時〜9時はたくさんの番組がつないできた大切な時間帯。バトンを受け取ることに責任を感じつつ、私にとっては未知の世界を、そんな仲間たちと作っていけること、光栄です。そして何より、これまでより長く視聴者の皆さんとご一緒できることを今から楽しみにしております。『めざましテレビ』の新しい歩みを、どうぞよろしくお願いいたします！
▼生田竜聖（フジテレビアナウンサー）
さまざまな情報をよりボリュームアップしてお届けできること、9時までご一緒できること、楽しみでなりません。“朝はとりあえず『めざましテレビ』”と思っていただけるよう、誠心誠意取り組んでまいります。9時まで、お邪魔します！
▼石渡花菜（フジテレビアナウンサー）
『めざましテレビ』に新加入すると聞いた際は、胸が高鳴ると同時に現実味がなく、ポカンとしてしまいました…！ 忙しい朝にご覧いただいたエンタメ情報が、一日の話題となり、思わずクスッと笑顔になっていただけるような時間をお届けできるよう、精一杯精進いたします。
▼チーフプロデューサー・佐々木渉（フジテレビ）
『めざましテレビ』が9時までご一緒させていただくことになりました。番組史上最大の改編で、放送時間も過去最長となります。そんな新たな春にふさわしく、素敵な新企画や仲間が加わります！なにわ男子の皆さんが、より人々の近くで取材をする「なにわ男子のそれええやん！」。みんな大好きガチャピン・ムックのほっこり新コーナー。イマドキガールは第一線で活躍されているアイドルやモデルの皆さんが新加入。エンタメには石渡アナがフレッシュに登場。そして、テーマソングは西野カナ×NiziUの「LOVE BEAT」と、万全の体制で臨みます。8時台の拡大した部分では新たにエンタメ、ニュース解説と、この時間にフジテレビをご覧いただいてきた皆さまにも引き続き楽しんでいただけるラインナップでお届けします。番組は大きく進化いたしますが、これまで大切にしてきた“明るく元気で、視聴者に一番近い番組”という思いは全く変わりません。スタッフ、出演者一同、気持ちを込めて放送してまいりますので、一日の始まりに、これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら
2020年より「なにわ男子のなんでやねん！」「なにわ男子のどっち派!?」と、同番組の金曜企画コーナーを盛り上げてきたなにわ男子。2022年には「サチアレ」で番組テーマソングを担当し、「なにわ祭り」ではメンバー全員が番組全編に登場して話題に。また、今年2月には、なにわ男子のデビュー5周年イヤーで再びメンバー全員が『めざましテレビ』に登場するなど、番組との縁は深い。
同番組はこの春33年目に突入し、さらにパワーアップ。30日から、番組史上初めて９時まで枠を拡大する。7時台は金曜日の「なにわ男子のそれええやん！」のほか、ガチャピン・ムックの視聴者参加型コーナー「ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて」も登場。
46分拡大する8時台は『めざましテレビ』の持ち味であるエンタメ情報を最大のボリュームで送る新コーナー「エンタMAX」が誕生。さらに伊藤利尋アナウンサーのニュース解説コーナー「NEWSカイトウ」を、6時台に放送している内容よりパワーアップして届ける。
トレンド情報コーナー「イマドキ」には8人のニューフェイスが登場。リポーター“イマドキガール”として、AKB48の最新シングル「名残り桜」でセンターを務める 伊藤百花（22）。そして恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』（Abema TV）に出演し人気を集める「Popteen」専属モデル 向井怜衣（18）。さらに『芸能界特技王決定戦TEPPEN』の人気企画「ピアノ対決」の常連で、出演ドラマ30本以上の天才子役・野澤しおり(14)もイマドキガールに仲間入り。
ほかにも「ミスセブンティーン」と「制コレ24グランプリ」の2冠に輝いた稲光亜依（17）、「≒JOY」（読み：ニアリーイコールジョイ）から江角怜音（20）、「nicola」専属モデルの佐々木花奈（16）、いきものがかりなど多くのMVに出演する天野翔愛（19）、小学生の頃はサッカースクールに通いダンスが得意な森湖己波（18）らフレッシュなメンバーが顔をそろえる。
■出演者コメント
▼伊藤利尋（フジテレビアナウンサー）
“もうとっくに起きてます”という方も多い時間帯まで『めざまし』が拡大することになりました。忙しい朝には引き続き“情報のシャワー”を…そして少しゆっくりする時間帯には気になる話を深掘りして“情報の湯船”をお届けできればと思います。この“湯船”の例え…気に入っているのは私だけのようですが、いいお湯を沸かせるように精一杯取り組みたいと思います。よろしくお願いいたします。
▼井上清華（フジテレビアナウンサー）
毎朝何か視聴者の皆さんのお役に立てたらと、スタッフ・キャスター一同、一分一秒心を込めお届けしています。8時〜9時はたくさんの番組がつないできた大切な時間帯。バトンを受け取ることに責任を感じつつ、私にとっては未知の世界を、そんな仲間たちと作っていけること、光栄です。そして何より、これまでより長く視聴者の皆さんとご一緒できることを今から楽しみにしております。『めざましテレビ』の新しい歩みを、どうぞよろしくお願いいたします！
▼生田竜聖（フジテレビアナウンサー）
さまざまな情報をよりボリュームアップしてお届けできること、9時までご一緒できること、楽しみでなりません。“朝はとりあえず『めざましテレビ』”と思っていただけるよう、誠心誠意取り組んでまいります。9時まで、お邪魔します！
▼石渡花菜（フジテレビアナウンサー）
『めざましテレビ』に新加入すると聞いた際は、胸が高鳴ると同時に現実味がなく、ポカンとしてしまいました…！ 忙しい朝にご覧いただいたエンタメ情報が、一日の話題となり、思わずクスッと笑顔になっていただけるような時間をお届けできるよう、精一杯精進いたします。
▼チーフプロデューサー・佐々木渉（フジテレビ）
『めざましテレビ』が9時までご一緒させていただくことになりました。番組史上最大の改編で、放送時間も過去最長となります。そんな新たな春にふさわしく、素敵な新企画や仲間が加わります！なにわ男子の皆さんが、より人々の近くで取材をする「なにわ男子のそれええやん！」。みんな大好きガチャピン・ムックのほっこり新コーナー。イマドキガールは第一線で活躍されているアイドルやモデルの皆さんが新加入。エンタメには石渡アナがフレッシュに登場。そして、テーマソングは西野カナ×NiziUの「LOVE BEAT」と、万全の体制で臨みます。8時台の拡大した部分では新たにエンタメ、ニュース解説と、この時間にフジテレビをご覧いただいてきた皆さまにも引き続き楽しんでいただけるラインナップでお届けします。番組は大きく進化いたしますが、これまで大切にしてきた“明るく元気で、視聴者に一番近い番組”という思いは全く変わりません。スタッフ、出演者一同、気持ちを込めて放送してまいりますので、一日の始まりに、これからも、どうぞよろしくお願いいたします。