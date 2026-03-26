5月21日に開催予定の卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業することを発表している梅澤美波。そんな節目の時期に、3月31日深夜スタートのMBS／TBSドラマイズム『失恋カルタ』でトリプル主演を務める。本作は又吉直樹の“カルタの句”を原案にしたオリジナルラブストーリーで、梅澤にとっては現役最後のドラマ出演作としても位置づけられている。そこで本記事では、『失恋カルタ』に注目しながら、卒業を控えた今の梅澤だからこそ