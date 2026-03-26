トルコ・イスタンブールで、世界遺産アヤソフィア前の閑散とした広場で、パンを売るムファレウム・イェシュタシュさん＝16日（共同）中東の主要観光地で米イスラエルとイランの交戦の影響が拡大している。航空便の混乱が続き、外国人観光客は減少。イランからの攻撃が続く湾岸アラブ諸国だけでなく、やや離れたトルコ、エジプトも大きな打撃を受けている。交戦終結の見通しは立たず、関係者の苦悩は深まる。「人通りは例年の3