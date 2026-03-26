なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、今年も「温たま冷やし担々うどん」を4月1日から期間限定で販売します。【写真】ヤバイ！「温たま冷やし担々そば」もおいしそう！全4商品を一挙にチェック！「温たま冷やし担々うどん」は、特製の「胡麻担々だれ」を使用した「冷やし担々うどん」に、「こだわり卵」の温たまをトッピングした一品。同日から、「冷やし担々うどん」、二八そばを使用した「温たま冷や