俳優の神尾楓珠（27）が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席。新生活を迎える人にアドバイスを送った。【全身ショット】イケメンすぎる…春めかしいトレンチコートで登場した神尾楓珠自身の香水の付け方について「あんまりつけすぎないように意識はしていて、ふわっとつけるくらい。手首か首に気分で」という神尾は、この日Burberry Beauty「HER コレクション」の新