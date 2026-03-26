神尾楓珠、新生活を迎える人に推す「人の目を見てしゃべる練習」 香水で自信をつける「ふわっとつけるくらい」
俳優の神尾楓珠（27）が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席。新生活を迎える人にアドバイスを送った。
【全身ショット】イケメンすぎる…春めかしいトレンチコートで登場した神尾楓珠
自身の香水の付け方について「あんまりつけすぎないように意識はしていて、ふわっとつけるくらい。手首か首に気分で」という神尾は、この日Burberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」をまとって登壇。「甘さと上品さ、深さのバランスがよくて、つけていて安らぐ」と評し、新生活が始まる時期にピッタリ」とにっこり。「関わる人が変わっていく中でこれをつけていると印象もいいですし、自信もつくので」と語った。
さらに新生活を迎える人に「コレだけはやっておいたほうがいいこと」を聞かれると、「あんまり準備をしていくタイプではないんですけど」とし、「人の目を見てしゃべる練習とかですかね」とまさかの回答で笑いを誘っていた。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、佐々木希 塩野瑛久 本田翼、杉野遥亮、宮世琉弥が登壇した。
【全身ショット】イケメンすぎる…春めかしいトレンチコートで登場した神尾楓珠
自身の香水の付け方について「あんまりつけすぎないように意識はしていて、ふわっとつけるくらい。手首か首に気分で」という神尾は、この日Burberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」をまとって登壇。「甘さと上品さ、深さのバランスがよくて、つけていて安らぐ」と評し、新生活が始まる時期にピッタリ」とにっこり。「関わる人が変わっていく中でこれをつけていると印象もいいですし、自信もつくので」と語った。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、佐々木希 塩野瑛久 本田翼、杉野遥亮、宮世琉弥が登壇した。