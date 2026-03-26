乃木坂46の元メンバーで俳優の西野七瀬（31）が、笑顔の最新ショットを披露し、夫で俳優の山田裕貴（35）が反応するなど、多くの反響が寄せられている。【映像】夫・山田裕貴が反応した西野七瀬の写真（複数カット）2024年3月に山田との結婚を発表した西野。Instagramでは、夫婦の仲睦まじい様子が垣間見え、高級ブランド「カルティエ」の店内で撮影した写真や、映画「少年と犬」でW主演を務めた俳優・高橋文哉と写るイベント