健康管理の目安として知られているのが「適正体重」です。例えば、身長170センチの人の場合、適正体重は約64キロですが、この体重を超えた場合、ダイエットに取り組んだ方がよいのでしょうか。適正体重の計算方法や基準となる考え方や、適正体重を超えた場合にダイエットを検討すべきかどうかなどについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「糖尿病」になりやすい食べ物＆飲み物です（画