SHENの初となるアートエキシビジョン「BREATHE ALOHA」が、2026年5月1日から5月31日まで神奈川・7artscafeにて開催されることが決定した。本展示は、SHENが2025年より構想を重ねてきたプロジェクトの初公開となるものだ。音楽活動を軸に表現を続けてきたSHENが、新たにビジュアルアートへと領域を広げた試みとして位置づけられている。会場には、アクリルペンによる鮮やかな色彩の作品をはじめ、木材へ直接刷り込んだシルクプリン