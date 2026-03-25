SHENの初となるアートエキシビジョン「BREATHE ALOHA」が、2026年5月1日から5月31日まで神奈川・7artscafeにて開催されることが決定した。

本展示は、SHENが2025年より構想を重ねてきたプロジェクトの初公開となるものだ。音楽活動を軸に表現を続けてきたSHENが、新たにビジュアルアートへと領域を広げた試みとして位置づけられている。

会場には、アクリルペンによる鮮やかな色彩の作品をはじめ、木材へ直接刷り込んだシルクプリント、着物の布を用いたキャンバス作品など、多様な技法と素材による作品が展示される。いずれも既存のルールや形式にとらわれず、衝動とインスピレーションを起点に制作された作品群である。

展示タイトルにもなっている「BREATHE ALOHA」は、SHENがこれまで提唱してきたコンセプトであり、調和やつながり、生命の呼吸そのものを示す概念とされている。本展示は、その思想を視覚表現として具現化したものとなる。

また、展示初日となる5月1日と最終日5月31日には、SHEN本人が在廊し、トークライブイベントを実施する。作品解説や言葉を通じて「BREATHE ALOHA」の背景に触れる機会となる予定だ。

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Since I was a kid, I’ve always loved Japanese anime and the art of Japan.

What I loved eventually turned into the desire to express myself.

“What would happen if I just painted freely, guided only by inspiration?” I thought.

This question led me to pick up a acrylic paint pens.

As I kept creating, I discovered feelings and thoughts I didn’t even know I had…

And at some point, I realized something clearly-

everyone is an artist, and everything we express is art.

This is just the beginning….and

that’s exactly why I want you to witness this moment with me.

Aloha nui loa,

-SHEN

子どもの頃から、日本のアニメや富士山の絵が大好きだった。

好きが、いつか衝動に変わった。

「インスピレーションのままに、ただ自由に描いたら、何が生まれるんだろう？」

そこから絵筆を手にした。

描き続ける中で、自分でも気づいていなかった感情や記憶に出会った。

そしていつしか確信した。

誰もが表現者で、そのすべてがアートなんだ。

これは始まり。だからこそ、この瞬間を一緒に見てほしい。

Aloha nui loa,

-SHEN



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展示期間中は、カフェ営業時間内にて全作品の観覧および購入が可能となる。なお、観覧にはワンドリンク以上のオーダーが必要となる。

トークライブイベントはチケット制で実施され、各日40席限定での開催となる。

■SPECIAL TALK LIVE EVENT（SHEN本人在廊） 2026年5月1日（金）18:00〜19:00

2026年5月31日（日）15:00〜16:00 チケット：3,500円（ドリンク代別）

※各日40席限定 ■注意事項 ■注意事項 本展示はカフェ営業内での開催となるため、観覧およびイベント参加時にはワンドリンク以上の注文が必要となる。展示作品は期間中すべて購入可能。トークライブは事前申込制となる。