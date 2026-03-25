豊かな老後を過ごすには、どうすればいいのか。作家の橘玲さんは「ファイナンシャルプランナーの試算では、60歳で定年退職した場合、年金とは別に5000万円もの金融資産が必要になる。だが、無理に大金を貯めなくても老後の不安が一気に解決する方法がある」という――。※本稿は、橘玲、大橋弘祐『難しいことはわかりませんが、1億円貯める方法を教えてください！』（文響社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／court