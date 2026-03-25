柔道のカナダ代表として２０２４年パリ五輪女子５７キロ級で金メダルに輝いた出口クリスタ（３０）が２４日、同五輪５２キロ級出場の妹・ケリー（２７）と都内で会見し、ともに現役引退を発表した。この日の会見で今後について、自身のルーツを生かした海外への柔道普及、出身地である長野の情報発信など幅広い分野に意欲を示した。また、現役時代からバラエティー番組でトーク力を発揮しており、取材に対して「イッテＱ（日