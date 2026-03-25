婚活をテーマにしたドラマは数多くあるものの、ドキュメンタリーには到底かなわない。特に「ザ・ノンフィクション」（フジ）の「婚活漂流記」シリーズに勝るものはない。恋愛が不得手で真面目な男女が苦戦する様子を追うのだが、毎回結婚の意義を考えさせられる。真剣なだけに痛みや傷の深さは計り知れないが、普段からダメ出しやツッコミを入れてくれる人がそばにいなかった悲劇も感じる。【写真を見る】「激痛見栄っ張り美人（