トヨタ自動車は24日、アメリカのケンタッキー州とインディアナ州の工場にあわせて10億ドル（約1600億円）を投資すると発表しました。ケンタッキー州の工場では、ハイランダーに続き現地生産としては2車種目となるEV（電気自動車）の生産準備をすすめ、2028年に生産を開始する方針です。また、両工場でSUVの生産能力向上に充てるということです。生産台数は明らかにしておらず、投資による新たな雇用は見込んでいないとしています。