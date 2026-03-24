タレントの北斗晶（58）が、ドレスを着た初孫・寿々ちゃんの姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】北斗晶の初孫・寿々ちゃんのドレス姿（複数カット）2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と女子プロレスラーの凛（33）の間に誕生した寿々ちゃん。北斗はこれまで自身のSNSで、寿々ちゃんと過ごす日常を投稿し、顔出しショットを公開するたび「お姉さん顔で美人さんですね」「凛ちゃんそっくりですね」などのコメン