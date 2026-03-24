人気筋肉系YouTuberのぷろたんさんが、2026年3月17日に自身のYouTubeサブチャンネル「ぷろたんの私利私欲チャンネル」を更新。「本当に困った事になりました。」と題し、現在ピンチになっているあることについて語った。「めちゃくちゃ大変なことが起きました」動画の冒頭、「めちゃくちゃ大変なことが起きました」と切り出したぷろたんさん。テロップにも「めちゃくちゃ焦っております泣」と書かれている。それは、YouTubeチャン