人気筋肉系YouTuberのぷろたんさんが、2026年3月17日に自身のYouTubeサブチャンネル「ぷろたんの私利私欲チャンネル」を更新。「本当に困った事になりました。」と題し、現在ピンチになっているあることについて語った。

「めちゃくちゃ大変なことが起きました」

動画の冒頭、「めちゃくちゃ大変なことが起きました」と切り出したぷろたんさん。テロップにも「めちゃくちゃ焦っております泣」と書かれている。それは、YouTubeチャンネル「令和の虎」などに出演する桑田龍征さんも携わるなどしてオープン予定の「マッスルバー」の求人のことだという。

マッスルバーは26年4月オープン予定だが、動画を撮影した3月16日時点の応募者は4人。その理由として、まず「マッチョってやっぱ少ないんだと思う」と分析。さらに、求人のために3月13日にアップした動画で、マッスルバーはどんなものか紹介していたが、「前回のマッスルバーの動画のマッチョバーの店員が、ポテンシャルが高すぎた。もちろんあれは、トップレベルを動画でアサインしたんで...」と反省した。

そして、ぷろたんさんは、3月28日に行われるマッスルバー店員のオーディションに向けて、「鍛えててね、めちゃくちゃゴリマッチョじゃなくてもいいです。ほんの軽く、自分に自信がないくらいがたぶんちょうどいいんだと思う。ぜひ、ぜひ、来てください！」と呼びかけた。

コメント欄では、「もう自らやるしかないよ」「プロテイン決済でやらなきゃ」「こまったなぁ」といった声が寄せられた。