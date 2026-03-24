CDトランスポート「CT90」 MUSINは、SHANLINGのCDトランスポート「CT90」を3月31日に発売する。専用アップサンプリングチップセット「CT7302C」も搭載しており、価格はオープン。市場想定価格は158,400円前後。 「ピュアサウンドCDプレーヤーとして、最適化したCD再生設計が施されたデジタルトランスポーター」として開発。ドライブユニットは「SAA7826」サーボシステム