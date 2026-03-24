アメリカ、イスラエルによるイラン攻撃で、株式市場が揺れている。ファイナンシャルプランナーの横田健一さんは「有事の金と言われるが、資産形成の主役とするには不十分な存在だ。それよりも選ぶべき商品がある」という――。写真＝iStock.com／Nuthawut Somsuk※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nuthawut Somsuk■「有事の金」は本当か最近のニュースを見て「株価が下がっているけれど、今すぐ売ったほうがいいのかな？