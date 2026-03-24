¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤ÏŽ¢¥´¡¼¥ë¥ÉŽ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤ª¶â¤Î¥×¥í¤¬Ž¢¤³¤ì°ìÂòŽ£¤ÈÏÃ¤¹ÊÝÍ¤¹¤Ù¤ºÇ¶¯¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ
¢£¡ÖÍ»ö¤Î¶â¡×¤ÏËÜÅö¤«
ºÇ¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ö³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£¤¹¤°Çä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÍ»ö¤Ë¤Ï¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤¬¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤âÇã¤¦¤Ù¤¡©¡×¤È¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¤³¦¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Ë¹¶·â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤ë¤È¡¢Ã¯¤·¤âÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÍ»ö¤Î¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶â¤Î²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¾Ç¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇÈÍð¤Î»þ´ü¤³¤½¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¤ÎËÜ¼Á¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¶â¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
ÀïÁè¤äÊ¶Áè¤Ê¤É¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢Åê»ñ²È¤Ï¡Ö¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¡×¤Ë¤ª¶â¤òÈòÆñ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¶â¤Ç¤¹¡£¶â¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡Ö¼ÂÊª»ñ»º¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ËÇã¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¶â¤Ï¡ÖÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¶â¤Î²ô¤ò1kg»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤½¤ì¤¬¼«Á³¤Ë3kg¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íø»Ò¤âÇÛÅö¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¶â¤Ï¥â¥Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤È¤·¤Æ°ìÄêÄøÅÙ¤ÏÍ¸ú¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼çÌò¤È¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·ÉÔ°ÂÄê¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤È¤·¤Æ¶â¤ò¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â1³äÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¹âÃÍ¤Å¤«¤ß¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢3Ç¯ÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»þ´ÖÊ¬»¶¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²Á³Ê¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤
³ô²Á¤Î²¼Íî¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Ù¤¤«
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢Â»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢Íø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Íø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Çä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò°÷¤Ø¤ÏµëÍ¿¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹ç·×¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬³ô¼ç¤Î¼è¤êÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¡ÖÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¡×¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊË½Íî¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î1¤Ä¡¢MSCI ACWI¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¤³¤Î38Ç¯´Ö¤ÇÌó31ÇÜ¡Ê±ß¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Íø²ó¤ê¤ÏÌó9.45¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ì»þÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë²¼Íî¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö²Á³Ê¡×¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î¡Ö²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£¡¢ÊÝÍ¤¹¤Ù¤¡ÖºÇ¶¯¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¡×¤È¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òÊÝÍ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÄã¥³¥¹¥È¤ÎÁ´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡À¤³¦Ãæ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤ë
ÆÃÄê¤Î¹ñ¤ä´ë¶È¤À¤±¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹ñ¤¬Ê¶Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶½¹ñ¤ò´Þ¤àÌó2500¼Ò¤Ë¤Þ¤ë¤´¤ÈÅê»ñ¤¹¤ë¡Ö¤ªÊÛÅöÈ¢¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«°ìÉô¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇOK¡Ë
¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡Öº£¤ÏÇã¤¤¤«¡¢Çä¤ê¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¤Ç¤â»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤é¡¢°ìÅÙÀÑÎ©ÀßÄê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¾õ¶·¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡×¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹»»½Ð²ñ¼Ò¤¬Äê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾¡¼ê¤Ë¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¿Ê¤à·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥¤¥ó¥Õ¥ì¡ÊÊª²Á¾å¾º¡Ë¤Ë¶¯¤¤
Í»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢´ë¶È¤Ï¤½¤ì¤òÀ½ÉÊ²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ÆÍø±×¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ³ô²Á¤âÊª²Á¾å¾º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢³ô¼°¤È¤¤¤¦¥¢¥»¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤ò¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¡ÖÇã¤¦ÎÏ¡Ê¹ØÇãÎÏ¡Ë¡×¤Ï°Ý»ý¡¢¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£NISAÉÏË³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¡ÖÀ¤³¦³ô¼°¤¬ºÇÅ¬²ò¤À¡×¤ÈÆ¬¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ñ»º¤¬¸º¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ç¤âÆ°ÍÉ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢À¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ê¤ë»ñ¶â¤Ç¤¹¡£
»ñ»º·ÁÀ®´ü¤ÎÊý¡Ê¼ç¤Ë20¡Á50Âå¡Ë¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼º¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢À¸³èÈñ6¥«·î¡Á1Ç¯Ê¬ÄøÅÙ¤Î¡ÖÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡×¤òÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤Î±ß·ú¤Æ¸µËÜÊÝ¾Ú¾¦ÉÊ¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢60Âå°Ê¹ß¤ÇÇ¯¶â¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ»º³èÍÑ´ü¤ÎÊý¤Ï¡¢¼è¤êÊø¤·Í½Äê³Û¤Î5Ç¯Ê¬ÄøÅÙ¤ò¡Ö¥À¥à»ñ¶â¡×¤È¤·¤ÆÍÂÃù¶âÅù¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î5Ëü±ß¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¾ì¹ç¡¢5Ëü±ß¡ß60¥«·î¡á300Ëü±ßÄøÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É²áµî¤ÎË½Íî»þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â5Ç¯ÄøÅÙ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Í»ö¤Ç³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¥À¥à¡ÊÍÂ¶â¡Ë¡×¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢°ÂÃÍ¤Ç³ô¼°¡ÊÁ´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤òµã¤¯µã¤¯¼êÊü¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â5Ç¯¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë
ÊÆ¹ñ¤äÃæÅì¤Î¾ðÀª¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²È·×¤ò¤É¤¦´ÉÍý¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¯¤«¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬º£¡¢¥á¥¤¥ó¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀ¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤È¡¢Ë½Íî»þ¤Ë¤â¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö½½Ê¬¤ÊÍÂÃù¶â¡ÊÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡¿¥À¥à»ñ¶â¡Ë¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
»ñ»º·ÁÀ®¤ä»ñ»º³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Åê»ñ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ðÊó¤äºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤ÆÃ¸¡¹¤È·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÁû²»¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Éâ¤¤¤¿»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ËÃí¤¤¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
²£ÅÄ ·ò°ì¡Ê¤è¤³¤¿¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¡£ÌîÂ¼ëú·ô¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î´ë²è¡¦Ä´ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¸åÆÈÎ©¡£¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£CFP®¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°³Ø²ñ²ñ°÷¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°Ê¬²Ê²ñ½êÂ°¡Ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸¡Äê¡×´Æ½¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤NISA ¤«¤ó¤¿¤óºÇ¶¯¤Î¤ª¶â¤Å¤¯¤ê¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¦ 60ºÐ¤«¤é¤Î¸¤¤¡Ö¤ª¶â¤Î²ó¤·Êý¡×¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ ²£ÅÄ ·ò°ì¡Ë