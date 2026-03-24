共働き家庭の増加や生活リズムの多様化がきっかけで、子どもが一人で食事をとる「孤食」や、食事を抜いてしまう「欠食」などに向き合っている家庭があるのではないでしょうか。成長期の子どもにとって、食事は栄養補給だけでなく生活習慣や心の安定にも関わる大切な時間です。では、孤食や欠食が続くと、どのような影響があるのか、管理栄養士で上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに、健康面の懸念点や家庭でできるサポート法な