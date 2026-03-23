警察によりますと、きょう午前、山形市江俣の介護施設の新築工事現場で労災事故がありました。 ７３歳の建設業の男性が工事現場の梁部分に登り垂木の設置作業を行っていたところ、およそ２．２メートル下にある２階の床面に置かれた材木の上に転落したということです。 午前１１時ごろ、転落に気付いた作業員から報告を受けた現場責任者が１１９番通報しました。この事故で男性は肋骨を折るなどの重傷です。（全治不詳）