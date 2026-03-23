最新の全国映画動員ランキング（3月20日〜22日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末3日間で動員34万6000人、興行収入4億4500万円をあげ、前週末を上回る成績となり、4週連続で1位を獲得した。累計成績は動員が194万人を突破し、興収が25億円間近となっている。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル前週2位で初登場した『私がビーバーになる時』は、週末3日間で動員28万400