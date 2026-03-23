独自のカスタム仕様は日本にも導入か!?トヨタのSUVラインナップにおける象徴である「ランドクルーザー（ランクル）」シリーズに、待望のコンパクトモデルの新型「ランドクルーザーFJ」がいよいよ加わります。トヨタのタイ法人は2026年3月21日、新型ランドクルーザーFJを世界に先駆けて発売しました。3月23日からはじまる「バンコク国際モーターショー」で一般公開されます。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型ランドク