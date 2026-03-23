2026年3月19日、韓国・朝鮮ビズによると、韓国の金融アプリ「Toss」が新たに追加した機能が「死を戯画化している」との批判を浴びている。記事によると、株式投資が主要なサービスのアプリ「Toss」に、最近のアップデートで「漢江（ハンガン）の水」という機能が追加された。一定の時間ごとに漢江の水温を表示する。投資家の間で漢江は、自嘲的な意味で「投資に失敗した人が訪れる場所」とされているという。「漢江の水温を確認す