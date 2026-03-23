「カリフォルニア・ポスト紙」のジャック・ハリス記者が22日（日本時間23日）、ドジャースが開幕ロースターの最終枠でキム・ヘソン内野手（27）ではなくアレックス・フリーランド内野手（24）を選択したと報じた。その決断は、やや意外なものだった。球団は22日朝、キムをトリプルAオクラホマシティへオプションしたと発表。フリーランドは、オフに足首手術を受けたトミー・エドマンが回復するまで、ミゲル・ロハスとともに二