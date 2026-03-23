今、東京の朝ラーメンが熱い！と、つい熱がこもってしまうほど、じわじわと人気が高まっている朝ラーメン界隈。その理由に迫るべく、ライター池田と編集荒川のふたりで都内を巡って参りました。行列必至の専門店から、朝ラーといえばの喜多方系まで、掛け合いと共にお届けします。【8:00〜】澄んだコクと旨みに熟成麺が絡み細胞が喜ぶ旨さ！『麺創庵砂田』＠巣鴨店主・砂田さんの人柄のなせる技か、店の空気感がどこか温かい。朝一