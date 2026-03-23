篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第9話が22日に放送。怜治（ジェシー）がこずえ（篠原）に「一緒に逃げよう。こずえ」と伝える場面に反響が集まっている。【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第9話こずえ（篠原涼子）が追い詰められていくこずえが佐伯（藤木直人）と結婚する噂を聞いた怜治は、こずえに「なあ。結婚するのか？」