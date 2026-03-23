『パンチドランク・ウーマン』怜治がこずえに伝えた「一緒に逃げよう」に反響「幸せになって」「キュン」
篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第9話が22日に放送。怜治（ジェシー）がこずえ（篠原）に「一緒に逃げよう。こずえ」と伝える場面に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第9話 こずえ（篠原涼子）が追い詰められていく
こずえが佐伯（藤木直人）と結婚する噂を聞いた怜治は、こずえに「なあ。結婚するのか？」と質問。こずえは「あれは計画を隠すための嘘です」と答えるが、怜治は「嘘でも結婚なんか受けてほしくなかった」と伝える。
脱獄当日、午前10時、予定通り避難訓練が開始された。午前10時20分、監視システム切り替えのため、すべての監視カメラと静脈認証装置が停止。タイムリミットは10分。こずえは、4人の脱獄メンバーを懲罰室から出した。
午前10時30分、おとりにするためこずえによって罠にはめられた渡海憲二（高橋努）と河北竜馬（カルマ）が資材倉庫で現行犯逮捕。同時に、怜治と沼田貴史（久保田悠来）は大門に停めてあるワゴン車へ向かう。
警察が向かっていると聞き、怜治たちの元へ駆け付けたこずえ。「ここを出たら、二度と会うことはないと思います。二度と」と怜治に別れを告げる。しかし言葉とは裏腹に、こずえは「変わりたい。出来るなら、この人と一緒に」と思っていた。
すると怜治はこずえの制服の帽子を取って投げ捨て「一緒に逃げよう。こずえ」と手を伸ばした。その手をこずえが掴もうとした瞬間、「動くな！」と佐伯が拳銃を構える。怜治に銃口を向け「冬木区長から離れろ！ こずえ、そこをどけ！」と叫ぶ。こずえは、怜治の前に立ち、佐伯に向かって両手を広げ、身をていして怜治をかばうのだった。
怜治がこずえに「嘘でも結婚なんか受けてほしくなかった」と伝える場面や、「一緒に逃げよう、こずえ」と手を伸ばす場面に、視聴者からは「怜治とこずえに号泣」「幸せになってほしい」「怜治メロくてやばい」「怜治…罪な男」「メロが止まらない」「怜治とこずえにキュンとした」などの声が続出。こずえに思いを寄せていた佐伯には「佐伯さん辛すぎる」「佐伯の心はズタズタやん」「佐伯さんがんばれ」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第9話 こずえ（篠原涼子）が追い詰められていく
こずえが佐伯（藤木直人）と結婚する噂を聞いた怜治は、こずえに「なあ。結婚するのか？」と質問。こずえは「あれは計画を隠すための嘘です」と答えるが、怜治は「嘘でも結婚なんか受けてほしくなかった」と伝える。
午前10時30分、おとりにするためこずえによって罠にはめられた渡海憲二（高橋努）と河北竜馬（カルマ）が資材倉庫で現行犯逮捕。同時に、怜治と沼田貴史（久保田悠来）は大門に停めてあるワゴン車へ向かう。
警察が向かっていると聞き、怜治たちの元へ駆け付けたこずえ。「ここを出たら、二度と会うことはないと思います。二度と」と怜治に別れを告げる。しかし言葉とは裏腹に、こずえは「変わりたい。出来るなら、この人と一緒に」と思っていた。
すると怜治はこずえの制服の帽子を取って投げ捨て「一緒に逃げよう。こずえ」と手を伸ばした。その手をこずえが掴もうとした瞬間、「動くな！」と佐伯が拳銃を構える。怜治に銃口を向け「冬木区長から離れろ！ こずえ、そこをどけ！」と叫ぶ。こずえは、怜治の前に立ち、佐伯に向かって両手を広げ、身をていして怜治をかばうのだった。
怜治がこずえに「嘘でも結婚なんか受けてほしくなかった」と伝える場面や、「一緒に逃げよう、こずえ」と手を伸ばす場面に、視聴者からは「怜治とこずえに号泣」「幸せになってほしい」「怜治メロくてやばい」「怜治…罪な男」「メロが止まらない」「怜治とこずえにキュンとした」などの声が続出。こずえに思いを寄せていた佐伯には「佐伯さん辛すぎる」「佐伯の心はズタズタやん」「佐伯さんがんばれ」などの声が集まっている。