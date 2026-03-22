女優の新川優愛が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。2019年に「ロケバスの運転手」との結婚で世間を驚かせた彼女が、第一子出産後も変わらない、ラブラブな夫婦の日常を明かした。【映像】新川の夫とのスキンシップ番組では、MCの峯岸みなみから夫婦円満の秘訣やスキンシップについて切り込まれると、新川は照れる様子もなく「（行ってきますのチューも）します。子供がいてもします」とにこやかに回答。
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