◇明治安田J1百年構想リーグC大阪1（6PK5）1神戸（2026年3月22日ヨドコウ）ブレンビー（デンマーク）から期限付き移籍中の神戸FWFW内野航太郎は2試合連続の途中出場となった。同点の後半36分、FW小松蓮との交代で出場。ミヒャエル・スキッベ監督から「シンプルにプレーしろ」という指示を受け、最前線で起点になろうとした。PK戦では2人目のキッカーを志願。練習を含めてピッチ内外でチームの輪に入る努力は続けてい