元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が22日までに自身のインスタグラムを更新。世界的に人気なアイドルとの2ショットを公開した。「プロデュースのスキンケアブランド 『rall.+(ラルプラス)』の発表会でした！」と書きだした後藤。発表会に参加した「TWICE」MOMOとの2ショットをアップした。「公式SNSぜひ、チェックしてください」と呼びかけ。ファンからは「ふたりとも好き」「かわいー！！」「私の二人のアイド