中国の新型「フィット」 SNSではどのような反響があるのか2026年1月15日、広汽ホンダはコンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを発表し、全国3000台限定で発売しました。そんな最新仕様に対し、SNSではそのスタイリングや機能性についてさまざまな意見が交わされています。【画像】超カッコイイ！これがホンダ“新型”「フィット」です！ 画像で見る（30枚以上）フィットは2001年6月に日本で誕生して以来、独自