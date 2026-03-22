記事ポイント2026年3月21日に会場限定で販売。「漆黒のカレーライス」を1日限定で提供。「ワンハンドピザ」も会場で楽しめます。チーズとスパイスと私 武蔵浦和店は、2026年3月21日に開催される西南さくら祭りで「漆黒」の世界観を楽しめる限定メニューを販売します。会場では「漆黒のカレーライス」に加え、食べ歩きしやすい「ワンハンドピザ」も登場します。春のにぎわいの中で、スパイスグルメをリアルな催事で味わえる機会です