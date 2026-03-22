満開の桜の下で限定グルメが楽しめる！ チーズとスパイスと私 武蔵浦和店「漆黒のカレーライス」

記事ポイント 2026年3月21日に会場限定で販売。「漆黒のカレーライス」を1日限定で提供。「ワンハンドピザ」も会場で楽しめます。 2026年3月21日に会場限定で販売。「漆黒のカレーライス」を1日限定で提供。「ワンハンドピザ」も会場で楽しめます。

チーズとスパイスと私 武蔵浦和店は、2026年3月21日に開催される西南さくら祭りで「漆黒」の世界観を楽しめる限定メニューを販売します。

会場では「漆黒のカレーライス」に加え、食べ歩きしやすい「ワンハンドピザ」も登場します。

春のにぎわいの中で、スパイスグルメをリアルな催事で味わえる機会です。

チーズとスパイスと私 武蔵浦和店「漆黒のカレーライス」

販売日：2026年3月21日販売場所：西南さくら祭り主なメニュー：「漆黒のカレーライス」「ワンハンドピザ」

チーズとスパイスと私 武蔵浦和店は、メルカリShopsでスパイスグルメを展開するブランドです。

西南さくら祭りでは、満開の桜の季節に合わせて「漆黒」をテーマにした会場限定メニューを打ち出します。

漆黒のルーと桜をイメージした桜漬けを組み合わせた一皿は、お花見グルメに新しい楽しみ方を加えます。

オンラインで展開してきた味を地域イベントで味わえるため、ブランドのスパイス使いを現地で体感できます。

漆黒のカレーライス

販売日：2026年3月21日提供形態：さくら祭り限定メニュー漆黒のルーと桜漬けの組み合わせ

この日のために開発した漆黒のルーは、スパイスの香りをしっかり楽しめる仕立てです。

桜をイメージした桜漬けを添えることで、春の会場に似合う印象的な一皿にまとめています。

ワンハンドピザ

販売場所：西南さくら祭りサイズ：直径13cm片手で持ちやすい食べ歩き向けメニュー

ワンハンドピザは、ショップでリピーターが続く人気メニューです。

片手で持ちやすい直径13cmのサイズなので、会場を歩きながら祭りの催しを楽しめます。

西南さくら祭りでは、ステージイベントや模擬店などが並び、春の地域イベントらしいにぎわいを楽しめます。

ブランドは今後も地域イベントや各地の催事へ積極的に参加し、日常を彩るスパイスグルメを提案していきます。

開催は2026年3月21日で、会場は西南さくら公園周辺です。

会場にはミニSL機関車や消防車展示もあり、食事とあわせて会場全体を巡る楽しみ方ができます。

花見の気分とスパイスグルメを一緒に味わえるので、春の外出先を探している人にぴったりです。

限定感のある漆黒のカレーライスと、歩きながら楽しめるワンハンドピザを同時に選べる点も魅力になっています。

西南さくら祭りに足を運ぶ予定がある人は、2026年3月21日に会場でチェックしておきたいメニューです。

チーズとスパイスと私 武蔵浦和店による「漆黒」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「漆黒のカレーライス」はいつ販売されますか？

2026年3月21日に開催される西南さくら祭りで販売されます。

Q. 会場ではカレー以外のメニューもありますか？

会場では「ワンハンドピザ」も販売されます。

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