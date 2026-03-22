俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が21日、自身のXを更新。“推し活ショット”を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「ガチおもろいwww」「緊張気味なのかわいい」佐野勇斗の“推し活ショット”この日M!LKは、ファンとの2SHOT撮影会を実施。佐野は投稿で「推し活」とつづり、撮影会のセットを使って、メンバーの塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人の4人とそれぞれポーズを取った2