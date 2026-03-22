佐野勇斗、“推し活ショット”が話題 ファン「ガチおもろいwww」「ちょっと緊張気味なのかわいい」「ほんとに最高」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が21日、自身のXを更新。“推し活ショット”を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「ガチおもろいwww」「緊張気味なのかわいい」佐野勇斗の“推し活ショット”
この日M!LKは、ファンとの2SHOT撮影会を実施。佐野は投稿で「推し活」とつづり、撮影会のセットを使って、メンバーの塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人の4人とそれぞれポーズを取った2ショットを披露した。
これを見たファンからは、「ガチおもろいwww」「ファン役が上手い」「1番のみ！るきーずすぎるなー笑」「ほんとに最高ですwww」「全ブース訪問いいなぁ」「ちょっと緊張気味なのかわいい」「これって佐野くんの思う、各メンバーのオタクのイメージですか？wwwww」など、さまざまな反響が寄せられている。
この投稿は、表示回数466万件超え、19万「いいね!」が寄せられている。（22日午後1時時点)。
【写真】「ガチおもろいwww」「緊張気味なのかわいい」佐野勇斗の“推し活ショット”
この日M!LKは、ファンとの2SHOT撮影会を実施。佐野は投稿で「推し活」とつづり、撮影会のセットを使って、メンバーの塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人の4人とそれぞれポーズを取った2ショットを披露した。
これを見たファンからは、「ガチおもろいwww」「ファン役が上手い」「1番のみ！るきーずすぎるなー笑」「ほんとに最高ですwww」「全ブース訪問いいなぁ」「ちょっと緊張気味なのかわいい」「これって佐野くんの思う、各メンバーのオタクのイメージですか？wwwww」など、さまざまな反響が寄せられている。
この投稿は、表示回数466万件超え、19万「いいね!」が寄せられている。（22日午後1時時点)。