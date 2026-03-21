[3.21 プレミアリーグ第31節](AMEXスタジアム)※21:30開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 5 ルイス・ダンクDF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケDF 24 フェルディ・カディオールDF 27 マッツ・ビーファーMF 11 ヤンクバ・ミンテMF 13 ジャック・ヒンシェルウッドMF 20 ジェームズ・ミルナーMF 25 ディエゴ・ゴメスMF 30 パスカル・グロスFW 18 ダニー・ウェルベック控えGK 23 ジェイソン・ス