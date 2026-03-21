韓国旅行での新定番スポット・韓国DAISO。以前、ダイソーで買った美容アイテムを紹介しましたが、今回はお菓子とキャラクターグッズや雑貨を紹介します。お菓子はほぼダイソーで買う！というくらい、安くて種類も豊富。キャラクター雑貨も、日本には売っていないものばかりで毎回、テンション爆上がりすること間違いなし！ 12階建ての明洞ダイソー 一回目の渡韓で訪れたのは、12回建のダイソ