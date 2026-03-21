本日3月21日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、海外プロジェクト第7弾「クロアチア世界遺産 美しき要塞都市 ドゥブロヴニク2時間半SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！“世界遺産博士ちゃん”山本・リシャール登眞（とうま）くんと“世界遺産大好き俳優”の杏。番組が誇る世界遺産コンビは昨年末、水の都・ヴェネツィアの光と影を視察し大好評を博していた。2人の旅はそこで終わ