超異例の取材許可！杏×博士ちゃん、クロアチアの世界遺産に眠る“秘宝中の秘宝”を目撃

本日3月21日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、海外プロジェクト第7弾「クロアチア世界遺産 美しき要塞都市 ドゥブロヴニク 2時間半SP」が放送される。

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“世界遺産博士ちゃん”山本・リシャール登眞（とうま）くんと“世界遺産大好き俳優”の杏。番組が誇る世界遺産コンビは昨年末、水の都・ヴェネツィアの光と影を視察し大好評を博していた。

2人の旅はそこで終わったかと思われたが、実はその後も続いていた――。

ヴェネツィアから続けて向かったのは、アドリア海を挟んだ向こう側、クロアチア・ドゥブロヴニク。2人が揃って「一生に一度は行ってみたい」と挙げた世界遺産であり、先日、世界遺産検定1級に合格した芦田愛菜にとっても憧れの場所だという。

スタジオゲストには、登眞くんとロケに同行したこともある伊集院光と仲村トオルが登場する。

◆高台からの光景にため息

アドリア海に突き出すように築かれた要塞都市・ドゥブロヴニク。

外周約2キロの城壁でぐるりと囲われた小さな街で、その美しさから「アドリア海の真珠」とも評されている。

実は、ドゥブロヴニクは世界中の強国からたびたび狙われており、外国からの攻撃を防ぐため、周囲をぐるりと城壁で囲み人々の暮らしを守ってきた。この小さな都市がなぜ世界中から狙われたのか？ ここにはいったい何が隠されているのか？ 今回、世界遺産コンビがその謎をひもといていく。

まずは、450年にもわたって街を守り抜いた最強の城壁を徹底調査。2人は観光客にも人気の城壁ウォークに挑戦。街を取り囲む城壁の上を歩いてみることに。

真っ青なアドリア海とオレンジ色の屋根が連なる旧市街がおりなす絶景に、杏は「テレビを見ているみたい！」「美しい！」とため息を連発する。

◆日本のテレビ番組初！要塞の内部に特別潜入

2人は城壁の最も高い場所にあり、最も堅牢な「ミンチェタ要塞」の内部にも特別潜入。実は、子どもたちも多く視聴する『博士ちゃん』のためならと、今回、日本のテレビ番組で初めて撮影許可が下りたのだ。

その要塞の中にも鉄壁の仕掛けが施されていたことがわかり、仲村は「先見の明がスゴイ！」と、はるか昔のドゥブロヴニクの人々に思いを馳せる。

さらに、2人は強国がドゥブロヴニクを手に入れたかったのはなぜなのか、その理由にも踏み込んでいく。

ドゥブロヴニクが外国に狙われていたのは、この街が3つの宝を有していたから…という事実が明らかになるなか、なんと今回、超・超・異例！ クロアチアの国内メディアでもめったに映せない、秘宝中の秘宝が眠る場所への潜入が実現する。

ドゥブロヴニク最大の秘宝を目の当たりにした2人は「心臓がドキドキしてしまう…。本当に特別な場所ですね」（登眞）、「はるか昔の人とリンクする瞬間っていうのを直に体験した…」（杏）とひたすら感動。杏は「先人たちの努力や知恵…そして彼らが残したいと思った未来が今なんだなと思うとそれをまた繋げていかなければいけないという使命を感じた」とも話す。

当時の人々が鉄壁の要塞で囲ってまで守ろうとした秘宝とは、はたしてどんなものなのか。

◆芦田愛菜、世界遺産コンビの旅を絶賛！

あらゆることに興味を抱き、どんな場所でもつい細かく見たくなってしまう世界遺産コンビ。

行く先々でスタッフが想定していたロケ時間をはるかに超えてしまい、その様子に富澤たけし（サンドウィッチマン）は、「伊達さんと『帰れマンデー見っけ隊!!』でロケに行くと、必ずおまんじゅうに立ち寄るじゃないですか？ ちょっとその感じと似てるのかな」とまさかの理解を示す。

そんななか、サンドウィッチマン＆伊集院が大喜びしたのが、待望のグルメコーナー。

ドゥブロヴニクの名物料理「サルマ」をスタジオで実食するが、登眞くんによると、その味わいがドゥブロヴニクの宝と関係しているのだとか。サルマの味に隠された秘密とは？

今回、世界遺産コンビによるドゥブロヴニク探訪VTRをスタジオで堪能した芦田は、「素敵な旅でした…。鉄壁の城壁を見ると人間らしさがないように見えるんですが、中を見ていくとすごく人間らしい街だったのが印象的」と、2人のリポートを大絶賛する。