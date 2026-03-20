俳優の瀬戸朝香（49）が20日、自身のインスタグラムを更新。ブラックのニューヘアを披露した。【写真】「若々しい」「カッコいい〜」黒髪ニューヘアの瀬戸朝香投稿で「次なる役作りのため黒髪にしました」と報告。「ダークにするなら思い切って黒寄りにするのが イイ感じ」とコメントし、新ヘアのショットを公開した。この投稿に「うわ〜カッコイイっす〜」「朝香さん黒髪も似合います!新鮮ですね」「若々しい姉さん いいで