ギャンブル依存症当事者の自死撲滅に向けた集会で、あいさつする神原充代さん＝20日午後、大阪市中央区「ギャンブル依存症問題を考える会」は20日、依存症当事者の自死撲滅に向けた集会を大阪市で開いた。同会の自死遺族会代表を務める神原充代さん（56）は「死を招く悲しい病気だ。困っている人がいたら私たちにつないでほしい」と訴えた。依存症の当事者や家族ら約380人が参加。登壇した神原さんは2022年に依存症からの回復