ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、今年発売30周年を迎える「じっくりコトコト」ブランドの顔である箱入りシリーズを刷新。くつろぐ時間にじっくりと楽しめる商品に生まれ変わらせて、飲用機会のさらなる創出を目指す。3月4日、スープ事業戦略説明会に登壇した小笠原千春マーケティング本部ブランドマネジメント部担当部長は「気候変動で二季化が進み、寒いと感じる期間が短くなるとともに、物価高もありスープの飲用機会が